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Дворы в Пскове будет ремонтировать «Петростройинвест»

04.08.2017 11:51 ПЛН, Псков

Аукцион на выполнение работ по ремонту 1-ой очереди дворовых территорий многоквартирных домов выиграло ООО «Петростройинвест», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Как сообщает сайт межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги»,  его заявка оказалась единственной.

Напомним, согласно аукционной документации, будут отремонтированы следующие дворовые территории и проезды:

ул. Я. Фабрициуса, 2/17,

ул. Гражданская, 14,16,

ул. Стахановская, 10,

5-ый пер. Псковстроя, 11,

Октябрьский пр., 21,

ул. Алтаева, 11,

ул. Советской Армии, 50а,

ул. Госпитальная, 13,13а,15,15а,

ул. М. Горького, 14/6,

ул. Конная, 6,

ул. Юбилейная, 51,

ул. Красноармейская, 35,

ул. Западная, 6,

ул. Кузбасской дивизии, 46,

ул. Рокоссовского, 3, 3а,

ул. Л. Поземского, 126,

ул. Школьная, 11,

ул. Труда, 55,

ул. Коммунальная, 28 (пешеходная дорожка);

проезд у домов №№ 85-87а по ул. Юбилейной.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 47 млн 202 тыс. 964,00 рубля. Срок выполнения работ - до 1 декабря 2017 года.

ООО «ДорСтройСервис» также выполнит ремонт покрытия на Зональном шоссе и ул. Герцена. Аукцион по ремонту ул. Алмазной выиграла фирма ООО «Жилищный трест плюс».

Источник: Псковская Лента Новостей



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