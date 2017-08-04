На ул. 128-й Стрелковой дивизии в Пскове обсудили детали предстоящего ремонта дорогиСегодня, 3 августа, в Пскове на ул. 128-й Стрелковой дивизии прошло выездное совещание всех служб, задействованных в ремонте дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ...8
Дворы в Пскове будет ремонтировать «Петростройинвест»
Аукцион на выполнение работ по ремонту 1-ой очереди дворовых территорий многоквартирных домов выиграло ООО «Петростройинвест», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Как сообщает сайт межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги», его заявка оказалась единственной.
Напомним, согласно аукционной документации, будут отремонтированы следующие дворовые территории и проезды:
ул. Я. Фабрициуса, 2/17,
ул. Гражданская, 14,16,
ул. Стахановская, 10,
5-ый пер. Псковстроя, 11,
Октябрьский пр., 21,
ул. Алтаева, 11,
ул. Советской Армии, 50а,
ул. Госпитальная, 13,13а,15,15а,
ул. М. Горького, 14/6,
ул. Конная, 6,
ул. Юбилейная, 51,
ул. Красноармейская, 35,
ул. Западная, 6,
ул. Кузбасской дивизии, 46,
ул. Рокоссовского, 3, 3а,
ул. Л. Поземского, 126,
ул. Школьная, 11,
ул. Труда, 55,
ул. Коммунальная, 28 (пешеходная дорожка);
проезд у домов №№ 85-87а по ул. Юбилейной.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 47 млн 202 тыс. 964,00 рубля. Срок выполнения работ - до 1 декабря 2017 года.
ООО «ДорСтройСервис» также выполнит ремонт покрытия на Зональном шоссе и ул. Герцена. Аукцион по ремонту ул. Алмазной выиграла фирма ООО «Жилищный трест плюс».
Источник: Псковская Лента Новостей