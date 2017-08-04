Дворы в Пскове будет ремонтировать «Петростройинвест»

Аукцион на выполнение работ по ремонту 1-ой очереди дворовых территорий многоквартирных домов выиграло ООО «Петростройинвест», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Как сообщает сайт межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги», его заявка оказалась единственной.

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