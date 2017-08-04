Петербургская компания «Технострой» стала единственным претендентом на 1,5-миллиардный контракт по капремонту трассы Р-23 в Псковской области

Петербургская компания «Технострой» названа единственным претендентом на 1,5-миллиардный контракт по капремонту трассы Р-23.

Как сообщает портал АСН-Инфо, аукцион начальной ценой 1,6 млрд рублей был объявлен в июле 2017 года. Заказчик - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова ФДА». Договор с подрядной организацией заключается до 7 декабря 2018 года. Проект выполнен в ООО «МостПроект».

Согласно техзаданию, проектируемый участок автодороги Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Белоруссией расположен в границах с 245 по 280 км в Псковской области. Основные дефекты дороги – выбоины, просадки, частые трещины, разрушение кромки и выкрашивание дорожного полотна. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится большинство водопропускных труб. Они подлежат замене.

На мосту через реку Мараморочку предусмотрена замена покрытия, по информации ФКУ «Севзапуправтодор», мост через реку Кебь будет капитально отремонтирован в 2017 году по отдельному контракту.

Напомним, в прошлом году ООО «Технострой» стало победителем аукциона на ремонт участков автодороги Р-23 Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, предложенная организацией цена контракта - 374 млн 708 тыс. 091,00 рублей. Контракт был заключен 25 января 2016 года. Организации выполнила ремонт трех участков дороги: км 475+341 - км 481+910, протяженностью 6,57 км, Псковская область (восстановление изношенных покрытий); км 365+692 - км 381+629, протяженностью 15,93 км, Псковская область (восстановление изношенных покрытий); км 419+384 - км 428+326, протяженностью 8,995 км, Псковская область (восстановление изношенных покрытий).

Источник: Псковская Лента Новостей