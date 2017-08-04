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В Опочке ведется ремонт улиц и дворовых территорий

04.08.2017 19:45 ПЛН, Псков

В городе Опочке продолжаются работы по ремонту участков отдельных улиц и дворовых территорий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, завершены ремонтные работы асфальтового покрытия на улице 15 июля (300 м), Набережной (от улицы Красногородской до улицы Садовой), Гагарина (от дома №31 по улице Гагарина до пересечения с улицей 1-й Советской). На очереди ремонт участка улицы Ленина от дома №9 до пересечения с улицей Коммунальной.

Всего десять дворовых территорий будет отремонтировано в этом году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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