На ул. 128-й Стрелковой дивизии в Пскове обсудили детали предстоящего ремонта дорогиСегодня, 3 августа, в Пскове на ул. 128-й Стрелковой дивизии прошло выездное совещание всех служб, задействованных в ремонте дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ...8
19:00 Петербургская компания «Технострой» стала единственным претендентом на 1,5-миллиардный контракт по капремонту трассы Р-23 в Псковской области6
В Опочке ведется ремонт улиц и дворовых территорий
04.08.2017 19:45 ПЛН, Псков
В городе Опочке продолжаются работы по ремонту участков отдельных улиц и дворовых территорий.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, завершены ремонтные работы асфальтового покрытия на улице 15 июля (300 м), Набережной (от улицы Красногородской до улицы Садовой), Гагарина (от дома №31 по улице Гагарина до пересечения с улицей 1-й Советской). На очереди ремонт участка улицы Ленина от дома №9 до пересечения с улицей Коммунальной.
Всего десять дворовых территорий будет отремонтировано в этом году.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати