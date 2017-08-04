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Во дворах Пскова восстанавливают изношенное асфальтовое покрытие

05.08.2017 16:37 ПЛН, Псков

В рамках муниципального контракта по ямочному ремонту территорий во дворах Пскова идет восстановление изношенного асфальтового покрытия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, заявки по наиболее проблемным территориям поданы в управление городского хозяйства (УГХ) администрации муниципалитета депутатами Псковской городской Думы.

В этом году УГХ принято решение рекомендовать подрядчику применять в работе так называемый способ «карт»: фрезеруется достаточно большой поврежденный участок, затем выполняется подсыпка щебнем и укладка верхнего слоя нового асфальтового покрытия.

Сегодня, 5 августа, дорожная техника работает во дворах по адресам: Юбилейная,77б, Рижский 51 и 51а. Как отмечает депутат Псковской городской Думы Елена Полонская, способом «карт» на округе будет произведен ремонт ещё трех поездов и пяти дворовых территорий: «Это большое подспорье. По каждому двору в мой адрес были обращения от жителей. Теперь помимо основных ремонтов во дворах, у нас есть качественный ямочный, который прослужит долго».

Накануне дорожная техника работала также на Запсковье, ремонт двора выполнен по адресу: проспект Энтузиастов, 3-5-7. Заявка в УГХ была подана депутатом Псковской городской Думы Дмитрием Барабановым.

Источник: Псковская Лента Новостей



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