На ул. 128-й Стрелковой дивизии в Пскове обсудили детали предстоящего ремонта дорогиСегодня, 3 августа, в Пскове на ул. 128-й Стрелковой дивизии прошло выездное совещание всех служб, задействованных в ремонте дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ...8
05.08.2017 13:57 Светофор на пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой дивизии в Пскове должен быть установлен до 15 сентября 8
Фотофакт. На улице Труда запретили поворот налево
05.08.2017 23:15 ПЛН, Псков
На улице Труда в Пскове запретили поворот налево от домов №39 и 47.
Источник: Псковская Лента Новостей
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