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Фотофакт. На улице Труда запретили поворот налево

05.08.2017 23:15 ПЛН, Псков

На улице Труда в Пскове запретили поворот налево от домов №39 и 47. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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