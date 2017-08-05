До 1,666 млн рублей обойдется устройство парковки у нового здания прокуратуры Псковской области

Прокуратура Псковской области заказала выполнение работ по благоустройству (капитальному ремонту) территории, прилегающей к зданию прокуратуры Псковской области - устройству парковочной площадки. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Площадь парковочной площадки у дома 6 на ул. Плехановский Посад - 845 кв. метров. Подрядчик должен выполнить устройство корыта под дорожную одежду, устройство покрытия и установку бордюра.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 666 тыс. 428,00 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей