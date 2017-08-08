Дорогу с выбоинами, кустами и свисающими ветками нашла прокуратура в Стругокрасненском районе

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы безопасности дорожного движения. Как сообщает сайт областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что региональная автомобильная дорога «Пятчино – Бровск», расположенная на территории района, имеет множественные просадки, выбоины, трещины, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, размеры отдельных ям свидетельствуют о создании аварийной обстановки.

Кроме того, поверхность обочин и откосов земляного полотна на отдельных участках дороги «Пятчино – Бровск» имеет посторонние предметы (кустарник, деревья), не имеющие отношения к их обустройству, ветви свисают над проезжей частью.

Вместе с тем, в силу требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

В этой связи прокуратурой района в адрес и.о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей