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В Пскове на улице Конной провели ямочный ремонт
09.08.2017 12:43 ПЛН, Псков
В Пскове на улице Конной провели ямочный ремонт по соседству с перекрестком с улицей Петровской. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дорожное покрытие на улице Конной находится в плачевном состоянии. Кроме того, перекресток улиц Петровской и Конной славится огромными лужами из-за проблем с ливневой канализацией.
Источник: Псковская Лента Новостей
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