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В Пскове на улице Конной провели ямочный ремонт

09.08.2017 12:43 ПЛН, Псков

В Пскове на улице Конной провели ямочный ремонт по соседству с перекрестком с улицей Петровской. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дорожное покрытие на улице Конной находится в плачевном состоянии. Кроме того, перекресток улиц Петровской и Конной славится огромными лужами из-за проблем с ливневой канализацией.

Источник: Псковская Лента Новостей



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