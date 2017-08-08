В Пскове на улице Конной провели ямочный ремонт

В Пскове на улице Конной провели ямочный ремонт по соседству с перекрестком с улицей Петровской. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дорожное покрытие на улице Конной находится в плачевном состоянии. Кроме того, перекресток улиц Петровской и Конной славится огромными лужами из-за проблем с ливневой канализацией.

Источник: Псковская Лента Новостей