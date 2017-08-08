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«Псковавтодор» отремонтировал дорогу к Новой деревне

09.08.2017 13:53 ПЛН, Псков

В Стругокрасненском районе продолжается восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает сайт Государственного комитета Псковской области по транспорту.

ГБУ ПО «Псковавтодор» продолжает выполнение работ по устройству одиночной поверхностной обработки автомобильной дороги Струги Красные-Плюсса на участке Новая деревня Стругокрасненского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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