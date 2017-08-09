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В Пскове завершен ремонт участка Зонального шоссе
09.08.2017 18:36 ПЛН, Псков
В Пскове завершен ремонт участка Зонального шоссе от железнодорожного переезда до улицы Экипажа Гудина, протяженностью 207 метров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, подрядчик выполнил выравнивание канализационных люков, обустройство обочин, обновил асфальтовое покрытие. Комиссионная приемка намечена на 11 августа.
Напомним, на минувшей неделе был завершен ремонт улицы Советской армии. В данный момент подрядчик ведет работы на перекрестке улиц 128 Стрелковой дивизии и Вокзальной, на улице Гражданской, Шестака, Некрасова. В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков улиц.
Источник: Псковская Лента Новостей
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