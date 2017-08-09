www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Деньги на Северный обход ждут Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах Трезвый город Новый переход в Пскове Битва внедорожников в Кудяево Новые ПДД: как теперь нужно возить детей На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Новый переход в Пскове Новый переход в Пскове Трезвый город Новый переход в Пскове Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Пскове завершен ремонт участка Зонального шоссе

09.08.2017 18:36 ПЛН, Псков

В Пскове завершен ремонт участка Зонального шоссе от железнодорожного переезда до улицы Экипажа Гудина, протяженностью 207 метров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, подрядчик выполнил выравнивание канализационных люков, обустройство обочин, обновил асфальтовое покрытие. Комиссионная приемка намечена на 11 августа.
 
Напомним, на минувшей неделе был завершен ремонт улицы Советской армии. В данный момент подрядчик ведет работы на перекрестке улиц 128 Стрелковой дивизии и Вокзальной, на улице Гражданской, Шестака, Некрасова. В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков улиц.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31