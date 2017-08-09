В Гдове заасфальтировали дорогу до Чудского озера

В Гдове заасфальтировали дорогу до Чудского озера. Как сообщает сайт Государственного комитета Псковской области по транспорту, ГБУ «Псковавтодор» продолжает выполнение работ по обустройству асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Гдов-Устье в Гдовском районе. В настоящий момент ведутся работы на участке км 1+240-км 1+920.

Напомним, состояние данной дороги неоднократно становилось темой публикаций ПЛН-Автомир.

В июле 2012 года данной автодороге была посвящена публикация «Бездорожье регионального значения».

В мае 2017 года вышел «Интерактив: Дорога «Единой России» к Чудскому озеру».

В августе 2017 года редакция выясняла, где «потерялось» 2 километра асфальта?

Источник: Псковская Лента Новостей