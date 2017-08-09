В Гдове заасфальтировали дорогу до Чудского озераВ Гдове заасфальтировали дорогу до Чудского озера. Как сообщает сайт Государственного комитета Псковской области по транспорту, ГБУ «Псковавтодор» продолжает выполнение работ по обустройству асфальтобетонного покрытия на...
В Гдове заасфальтировали дорогу до Чудского озера
10.08.2017 10:30 ПЛН, Псков
В Гдове заасфальтировали дорогу до Чудского озера. Как сообщает сайт Государственного комитета Псковской области по транспорту, ГБУ «Псковавтодор» продолжает выполнение работ по обустройству асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Гдов-Устье в Гдовском районе. В настоящий момент ведутся работы на участке км 1+240-км 1+920.
Напомним, состояние данной дороги неоднократно становилось темой публикаций ПЛН-Автомир.
В июле 2012 года данной автодороге была посвящена публикация «Бездорожье регионального значения».
В мае 2017 года вышел «Интерактив: Дорога «Единой России» к Чудскому озеру».
В августе 2017 года редакция выясняла, где «потерялось» 2 километра асфальта?
Источник: Псковская Лента Новостей
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