Активисты ОНФ положительно оценили ход ремонта дорог в Пскове

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, оценили качество отремонтированных участков дорог и ознакомились с ходом ремонта дорог Пскова, отмеченных на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в РИК ОНФ в Псковской области, представители Народного фронта осмотрели сданный после ремонта участок дороги по улице Советской Армии. Данная улица была отмечена на карте «убитых» дорог. Сейчас дорожное полотно на участке протяженностью 2,5 км от Промежиц до федеральной трассы Санкт-Петербург – Киев обновлено, качество асфальтового покрытия хорошее.

«На интерактивном ресурсе "Карта убитых дорог" этот участок набрал большое количество голосов, поэтому попал в рейтинговый список, который мы направили в администрацию муниципалитета, после чего часть участков была внесена в планы ремонта. Улица Советской Армии попала в список дорог, нуждающихся в ремонте в этом сезоне. По условиям контракта подрядчик должен был выполнить фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия, отремонтировать обочины. Гарантийный срок эксплуатации асфальтового покрытия – четыре года», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Положительной оценки общественников по качеству выполненных работ удостоены участки улицы Некрасова от перекрестка с улицей Воровского до улицы Карла Маркса. Асфальт там уложен ровно, ям и углублений вокруг люков нет. Также хорошо отремонтирован участок улицы Кузнецкая на перекрестке с улицей Карла Маркса.

Активисты Народного фронта также ознакомились с ходом ремонтных работ на перекрестке улиц 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной. На данном участке отмечается интенсивное движение транспорта, и при голосовании на сайте проекта dorogi-onf.ru этот участок занял второе место в рейтинге дорог Пскова, нуждающихся в ремонте. Участники дорожной инспекции ОНФ в мае отметили, что автомобилям невозможно проехать этот участок, не попав колесом в одну из многочисленных ям. В настоящее время подрядчик приступил к замене бордюрного камня, затем будут проведены работы на подземных коммуникациях, после чего будет уложен асфальт.

Участок улицы Гражданской от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта также был отмечен на интерактивной карте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Он сейчас перекрыт для движения в связи с начавшимися ремонтными работами.

В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков дорог. Активисты ОНФ намерены проводить аналогичные рейды регулярно.

Всего по состоянию на 9 августа на сайт «Карта убитых дорог» в Псковской области нанесено 158 участков общей протяженностью более 119 км, которые нуждаются в срочном ремонте. Свои голоса за ту или иную дорогу отдали более 2700 человек. Отремонтировано 36 участков, из них ямочный ремонт произведен на 34.

Источник: Псковская Лента Новостей