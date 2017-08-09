Проспект Ленина отремонтируют в Порхове

Администрация Порховского района заказала выполнение работ по ремонту проспекта Ленина в Порхове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ремонтируется участок от дома № 3 до дома № 33.

Аукцион состоится в электронной форме 31.08.2017. Начальная (максимальная) цена контракта - 17 млн 057 тыс. 560,00 рублей.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Порховский район» в виде субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей