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Проспект Ленина отремонтируют в Порхове
10.08.2017 20:47 ПЛН, Псков
Администрация Порховского района заказала выполнение работ по ремонту проспекта Ленина в Порхове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ремонтируется участок от дома № 3 до дома № 33.
Аукцион состоится в электронной форме 31.08.2017. Начальная (максимальная) цена контракта - 17 млн 057 тыс. 560,00 рублей.
Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Порховский район» в виде субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета.
Источник: Псковская Лента Новостей
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