По требованию прокурора шесть участков дорог в Великих Луках отремонтируют

Прокуратурой города Великие Луки установлено, что отдельные участки улично-дорожной сети города не отвечают требованиям ГОСТа Р 50597-93, устанавливающего требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, участки дорог содержат просадки, выбоины, кроме того, отклонения крышек люков относительно уровня дорожного покрытия на них превышают допустимые значения.

Поскольку городской администрацией не обеспечено надлежащее содержание автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением.

Решением Великолукского городского суда требования прокурора удовлетворены, администрация города Великие Луки обязана принять меры к приведению шести участков дорожной сети города в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Источник: Псковская Лента Новостей