Работы по устройству кюветов и укладке асфальта продолжается на дороге Пушкинские Горы - Бирюли

На автомобильной дороге общего пользования регионального значения Пушкинские Горы - Бирюли с подъездом в д. Крылово в Пушкиногорском районе продолжаются работы по реконструкции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

На данный момент выполняются работы по устройству дорожной одежды земляного полотна и кюветов. Также производится укладка асфальтобетонных слоев покрытия проезжей части.

Источник: Псковская Лента Новостей