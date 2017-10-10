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11:55 Работы по устройству кюветов и укладке асфальта продолжается на дороге Пушкинские Горы - Бирюли3
Работы по устройству кюветов и укладке асфальта продолжается на дороге Пушкинские Горы - Бирюли
11.10.2017 11:55 ПЛН, Псков
На автомобильной дороге общего пользования регионального значения Пушкинские Горы - Бирюли с подъездом в д. Крылово в Пушкиногорском районе продолжаются работы по реконструкции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.
На данный момент выполняются работы по устройству дорожной одежды земляного полотна и кюветов. Также производится укладка асфальтобетонных слоев покрытия проезжей части.
Источник: Псковская Лента Новостей
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