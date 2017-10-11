Объявлен аукцион на реконструкцию подъезда к МАПП «Бурачки»

Объявлен электронный аукцион на реконструкцию подъезда к МАПП «Бурачки» от автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) в Псковской области. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова федерального дорожного агентства».

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