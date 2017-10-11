www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Новый переход в Пскове Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Трезвый город Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Бермудский треугольник для псковских дорожников Деньги на Северный обход ждут Битва внедорожников в Кудяево Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Коды регионов на автономерах На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Новый переход в Пскове На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Бермудский треугольник для псковских дорожников Трезвый город Бермудский треугольник для псковских дорожников
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Объявлен аукцион на реконструкцию подъезда к МАПП «Бурачки»

13.10.2017 13:14 ПЛН, Псков

Объявлен электронный аукцион на реконструкцию подъезда к МАПП «Бурачки» от автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) в Псковской области. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова федерального дорожного агентства».
 
Начальная (максимальная) цена контракта - 69 875 245 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет. 
 
Электронный аукцион назначен на 10.10 3 ноября.  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31