Фотофакт: Новый проезд на Запсковье

Продолжаются работы по устройству нового дорожного проезда возле школы №22 в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, возле общеобразовательного учреждения появятся две дороги.

Один проезд проходит от улицы Алтаева параллельно ул. Новоселов и выходит к дому №3 на ул. Новоселов. Второй соединяет первый проезд с ул. Новоселов. Возле здания отделения пенсионного фонда появится благоустроенная парковка.

По словам представителя подрядной организации, планируется установка дорожных знаков «Жилая зона». Укладка асфальта предположительно может быть завершена на следующей неделе.

Во время дорожных работ пришлось «замуровать» водителя автомашины, припаркованной под окнами жилого дома. Несмотря на все предпринятые попытки, связаться с владельцем не удалось. Автомобиль зарегистрирован на жителя Палкинского района.

Источник: Псковская Лента Новостей