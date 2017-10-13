Жительница деревни в Стругокрасненском районе оказалась отрезана от «цивилизации» из-за разбитой строителями дороги

Жительница деревни Новые Поляны в Стругокрасненском районе вторую неделю не может выехать в магазин за продуктами за-за разбитой строителями дороги. Об этом она сообщила Псковской Ленте Новостей.

По ее словам, дорогу от деревни Речки до деревни новые Поляны разбили при постройки ЛЭП в Молодейской волости. «Я проживаю в деревне Новые Поляны, переехала из Санкт-Петербурга, так как вышла на пенсию и решила поднимать сельское хозяйство. Для меня дорога - это единственный выезд и въезд. Дорогу я и моя мать - инвалид 1 группы - содержали на свои средства 25 лет (мы вручную ножовками и топорами очищали от кустарника и мелких деревьев, т. к. новосельская администрация ничем не помогала - не вырубкой, не подсыпкой и ремонтом данной дороги длиною 4 км). Мы в ручную привозили песок заделывали ямы прокапывали лужи для стока воды. А сейчас идут дожди почти каждый день и в это время ездят рабочие и разбивают дорогу, так что я теперь выехать на машине не могу. Сижу вторую неделю голодная (ни хлеба, ни продуктов не могу купить), так как дороги нет, легковая машина проехать не может. Это дорога - единственное сообщение с "цивилизацией"», - сообщила пенсионерка.

Также, по ее словам, погублены гектары сельскохозяйственных земель, и «никому до этого нет дела, ни у кого ни болит ни душа, ни сердце».

«Я прошу помочь мне в данном вопросе и отремонтировать данный участок от деревни Речки до деревни Новые Поляны», - заключила она, обращаясь к областным властям.

Источник: Псковская Лента Новостей