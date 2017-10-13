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19:52 Путин дал старт началу движения по новому участку трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Белоруссией3
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Путин дал старт началу движения по новому участку трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Белоруссией
14.10.2017 19:52 ПЛН, Псков
Президент Владимир Путин в субботу принял участие в церемонии открытия автомобильного движения по новому участку реконструируемой дороги Р-23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.
Как пишет «Интерфакс», речь идет о более чем 12-километровом участке, который был построен с нуля в стороне от прежнего маршрута, проходившего через населенные пункты. Президент прибыл на новую дорогу близ Гатчины и осмотрел стенды, посвященные реализации данного проекта, а также кратко пообщался с рабочими. После этого Путин дал символический старт началу движения.
Р-23 (прежнее обозначение М-20) Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Белоруссией является трассой федерального значения, обеспечивающей транспортную связь северной столицы и Ленинградской области с Белоруссией и странами Прибалтики.
Источник: Псковская Лента Новостей
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