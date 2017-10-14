Александр Васильев планирует заняться госстандартами на «лежачих полицейских»

Депутат Госдумы Александр Васильев пообещал заняться ГОСТами на искусственные дорожные неровности, поскольку, по его мнению, необходимо достичь цивилизованного результата. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Далеко не все дорожники знают ГОСТ Р 52605-2006 на лежачий полицейский. Но некоторые прокуроры его уже точно выучили. В 2015 году по многочисленным обращениям автомобилистов мы замерили монолитные искусственные неровности Набережных Челнов, после чего дорожникам пришлось их переделывать за свой счёт», - сообщил он.

При этом, он отметил, что «эта беда настигла и псковских создателей комфортной городской среды». «Сначала закатываем проезды в асфальт, потом кладём преграды для автомобилистов, желательно повыше, чтобы безопаснее было. А заглянуть в ГОСТ поленились. Там написано, что монолитная искусственная неровность изготавливается из асфальтобетона и имеет свой размер под конкретное ограничение скорости. Во дворе размер неровности должен быть в высоту не более 7 см, в длину не менее 3 метров. Мы замерили бугры на Инженерной, 62а, высота составила 11 см, длина меньше полметра», - говорится в сообщении.

В качестве примера Александр Васильев привел фотографии неровностей из Вентспилса.

«Как видим, такие лежачие не только влияют на безопасность, но и не гробят автомобили, да и выглядят довольно эстетично. Но у нас они тоже не пройдут, так как сделаны не из асфальта. Поэтому, необходимо изменение ГОСТа для цивилизованного результата. Чем и займёмся», - заключил он.

Напомним, во дворе на ул. Инженерной после ремонта асфальтового покрытия появилось сразу пять «лежачих полицейских». Искусственные дорожные неровности обследовали общественники из сообщества «Убитые дороги». Они пришли к выводу о том, что ИДН в десятки раз превышают допустимые ГОСТом параметры и окрестили их «стоячими полицейскими».

При этом руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров на официальный запрос Псковской Ленты Новостей сообщил, что по техническому заданию на ремонт придовомой территории на ул. Инженерной, 62 и Инженерной, 62-а в Пскове обустройство искусственных дорожных неровностей предусмотрено не было.

Источник: Псковская Лента Новостей