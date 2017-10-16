До декабря придется терпеть автомобилистам неудобства на трассе Р-23 под Псковом

Ремонт участка федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь с 283-го по 302-й километр протяженностью 19,96 км будет продолжаться до декабря 2017 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», комментируя жалобы читателей на проблемы с безопасностью дорожного движения на трассе.

В ведомстве пояснили, что участок капитально ремонтируется с мая 2017 года. В рамках контракта здесь предусмотрено устройство недостающих переходно-скоростных полос, полос безопасности (накопительных полос для осуществления левых поворотов), полная замена конструкции дорожной одежды на отдельных участках, требующая переноса существующих опор линий искусственного электроосвещения. Проведение работ позволит значительно повысить уровень безопасности и комфортность движения по дороге.

«Именно в черте населенных пунктов Череха, Соловьи и Стремутка выполняется основной объем работ по доведению параметров дороги до нормативных показателей. Восстановление демонтированных участков линий освещения уже началось, оно будет выполняться поэтапно, по мере готовности обочин земляного полотна. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки также начнутся в ближайшее время», - отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Особо подчеркнем, что на участке капитального ремонта дороги установлены все необходимые временные средства организации дорожного движения - знаки, барьеры, светофоры. На границах участка работ выставлены информационные щиты и знаки, ограничивающие скорость движения. На границах захваток по устройству слоев дорожной одежды устанавливаются знаки 1.16 «Неровная дорога», выполняется временное сопряжение слоев», - добавили в ведомстве.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за вынужденные неудобства, призывает участников движения с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать установленную скорость. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей