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Депутат Госдумы обратился в прокуратуру из-за укладки асфальта в Пскове во время дождя

17.10.2017 20:30 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Александр Васильев направил запросы в прокуратуру Псковской области по фактам укладки асфальта в дождь. На нарушение технических регламентов при проведении дорожных работ на ул. Вокзальной 12 октября обратили внимание активисты «Убитых Дорог» - дождь и лужи не стали помехой для дорожных рабочих, укладывавших асфальт у д.№56. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе общественного движения. 
 
 
Таким образом, работы на данном участке ул. Вокзальной производилась с существенными нарушениями требований СНиП 3.06.03-85, что может привести к преждевременному разрушению дорожного покрытия. 
 
 
Кроме того активисты обратили внимание на ненормативное положение крышек люков. Отклонение некоторых из них относительно уровня покрытия составило более 2,0 см, что нарушает требования ГОСТ Р50597-93. 
 
 
А 17 октября активисты движения стали свидетелями некачественного ремонта покрытия уже на Ольгинском мосту: подрядчик вел укладку асфальта во время сильного дождя. Из-за больших луж невозможно было даже определить, пролит ли нижний слой битумной эмульсией. 
 
 
Александр Васильев обратился к прокурору региона с просьбой провести проверку исполнения требований законодательства в сфере дорожной деятельности по факту ремонта ул. Вокзальной иОльгинского моста в дождь, привлечь виновных лиц к ответственности и обязать устранить нарушения за счет подрядчика при наступлении благоприятных погодных условий.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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