В Псковской области открыли после ремонта дорогу на границе России и Латвии

В Псковской области открыли подъездную дорогу к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Бурачки» на границе России и Латвии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в торжественной церемонии во вторник, 19 декабря, приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов и представители подрядной организации.

Вице-губернатор Александр Кузнецов назвал открытие нового объекта дорожно-транспортной инфраструктуры - знаменательным событием. «Псковскую область и Росавтодор связывают длительные дружеские и конструктивные взаимоотношения, направленные на создание комфортной и главное безопасной сети автомобильных дорог. Сегодняшнее событие - яркий тому пример», - сказал он и поблагодарил Росавтодор за сотрудничество.

В свою очередь начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в реализации проекта: проектировщикам, подрядным организациям и тем, кто осуществлял авторский и технический надзор. «Дорога выполнена по современным передовым технологиями и отвечает всем требованиям безопасности», - подчеркнул он.

Вадим Ермилов также отметил, что работа Росавтодора в регионе на этом не заканчивается. В планах на следующий год - более 200 км федеральных дорог, на 133 из них будет проведен капитальный ремонт. Также будут продолжены работы по обустройству населенных пунктов вдоль федеральных трасс. В целом на сегодняшний день около 800 км федеральных трасс, проходящих по территории Псковской области, приведены в порядок.

В продолжение официальной церемонии Александр Кузнецов и Вадим Ермилов вручили награды лучшим дорожникам и строителям, которые работали на объекте. А затем в ознаменование начала движения по обновленному участку дороги они перевернули дорожный знак - с запрещающего на разрешающий.

Протяженность реконструированного участка 4,5 км (с 612-го км по 617-й км), он начинается от федеральной трассы М9 «Балтия». В ходе работ здесь увеличили количество полос движения с двух до четырех, смонтировали наружное освещение, реконструировали путепровод через железнодорожные пути (перегон Посинь - госграница) и мост через реку Исса. Также перед МАПП обустроена стоянка для грузовиков и легковых автомобилей.

Теперь пропускная способность участка федеральной трассы М9 увеличится втрое - с 14 до 40 тыс единиц транспорта в сутки. Также повысится уровень комфорта для участников дорожного движения, безопасность дорожного движения и транспортная доступность населенных пунктов, прилегающих к трассе.

Стоимость объекта составила порядка 1,4 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Гарантийный срок службы дороги 5 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей