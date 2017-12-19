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В Псковской области открыли после ремонта дорогу на границе России и Латвии
В Псковской области открыли подъездную дорогу к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Бурачки» на границе России и Латвии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в торжественной церемонии во вторник, 19 декабря, приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, начальник ФКУ Упрдор
В свою очередь начальник ФКУ Упрдор
Вадим Ермилов также отметил, что работа Росавтодора в регионе на этом не заканчивается. В планах на следующий год - более 200 км федеральных дорог, на 133 из них будет проведен капитальный ремонт. Также будут продолжены работы по обустройству населенных пунктов вдоль федеральных трасс. В целом на сегодняшний день около 800 км федеральных трасс, проходящих по территории Псковской области, приведены в порядок.
В продолжение официальной церемонии Александр Кузнецов и Вадим Ермилов вручили награды лучшим дорожникам и строителям, которые работали на объекте. А затем в ознаменование начала движения по обновленному участку дороги они перевернули дорожный знак - с запрещающего на разрешающий.
Протяженность реконструированного участка 4,5 км (с
Теперь пропускная способность участка федеральной трассы
Стоимость объекта составила порядка 1,4 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.
Гарантийный срок службы дороги 5 лет.
Источник: Псковская Лента Новостей