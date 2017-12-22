Правительство РФ утвердило перечень работ по долгосрочным контрактам на содержание автомобильных дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень работ по долгосрочным контрактам на содержание автомобильных дорог общего пользования в 2018-2023 годах, сообщает сайт правительства РФ.

«Подписанным распоряжением утверждены перечни работ (услуг), в целях выполнения (оказания) которых в 2018-2023 годах могут заключаться долгосрочные государственные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на таких автомобильных дорогах. В перечнях определены объёмы работ (услуг) с разбивкой по годам (2018-2023 годы), на основании которых будет размещаться госзаказ и заключаться долгосрочные контракты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «заключение долгосрочных контрактов на содержание автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений на них позволит дорожно-эксплуатационным предприятиям более эффективно планировать свою деятельность, заблаговременно заготавливать материалы для зимнего содержания (песок, соль) автодорог и для ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия в летний период (битум, щебень)».

«Внедрение долгосрочных контрактов по содержанию автодорог и искусственных сооружений предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке к документу.

Источник: Псковская Лента Новостей