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В Пушкиногорском районе отремонтировали более 8 км дороги

25.12.2017 12:30 ПЛН, Псков

В Пушкиногорском районе завершилась реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пушкинские Горы - Бирюли с подъездом к дер. Крылово. Протяженность отремонтированного участка - более 8,3 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В ходе реставрации песчано-гравийное покрытие было заменено асфальтобетонным, расширена проезжая часть. Кроме того, вдоль участка построено девять автобусных остановок с наружным освещением, установлено пять автопавильонов, устроено 14 пандусов к домам и 28 съездов с дороги, построены тротуары.

Также дорожники отремонтировали мост, установили ограждения, дорожные знаки, сигнальные столбики и бордюр, заменили старые водопропускные трубы.

Работы проводились с мая этого года. На реконструкцию дорожного участка было выделено более 157 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

Подрядчиком работ выступило ООО «ДорСтройСервис». Объект прошел приемку.

Источник: Псковская Лента Новостей



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