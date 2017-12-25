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Схема движения автобуса №112 в Пскове с 30 декабря изменится

25.12.2017 18:58 ПЛН, Псков

С 30 декабря 2017 года изменится схема движения маршрута № 112 «Родина-Кусва-Политехнический колледж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

При движении в Родину от остановки «ул. Рокоссовского» (пригородная остановка на ул. Рокоссовского) автобус будет следовать через м-н Рижский с остановкой «Рижский проспект» (Лента). Из Родины автобус следует прямо по Рижскому проспекту с остановкой «Рижский пр-т» (Лента), далее поворот на Рокоссовского с остановкой «Рижский микрорайон», «Рокоссовского» и далее со всеми остановками по маршруту.

Остановки «Ледовый Дворец», «Ул. Балтийская» упраздняются.

В «Псковпассажиравтотрансе» уточнили, что данные изменения внесены по просьбе жителей деревни Родина и администрации Завеличинской волости.

Источник: Псковская Лента Новостей



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