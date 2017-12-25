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Лимит выплат по Европротоколу может быть увеличен в два раза

25.12.2017 20:51 ПЛН, Псков

Госдума в третьем (финальном) чтении приняла закон, предполагающий увеличение выплат по европротоколу с 50 до 100 тысяч рублей. Нововведение может вступить в силу с 1 июня 2018 года, после того, как его одобрит Совет Федерации РФ и президент РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Напомним, что европротокол - упрощенный способ оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудника ГИБДД. Сегодня европротокол можно оформить при соблюдении ряда условий: отсутствие пострадавших (как водителей, так и пассажиров и пешеходов), в аварии участвовали только 2 автомобиля, вред иному имуществу не был причинен, участники ДТП едины во мнении, кто виноват в происшествии.

В случае одобрения закона, после его вступления в силу, с 1 октября 2019 года, европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий у участников ДТП. Для того, чтобы использовать данную норму закона, факт ДТП и координаты автомобилей в момент столкновения должны быть зафиксированы с помощью глобальной навигационной спутниковой системы либо с помощью фотосъемки машин и передачи данных в систему ОСАГО через программное обеспечение, интегрированное с Единой системой идентификации и аутентификации.

Однако не все эксперты одобряют такое нововведение, считая, что для мошенников открывается огромное поле для деятельности. Ведь отсутствие разногласий означает, что виновник ДТП все равно получит выплату. С другой стороны - применение системы ГЛОНАСС и иного ПО может выступить сдерживающим фактором, отмечают юристы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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