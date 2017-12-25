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На федеральной трассе Р-23 завтра будет ограничено движение из-за уборки снега

26.12.2017 17:24 ПЛН, Псков

На трассе Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия» на двух участках будет ограничено движение в связи с уборкой снега из-под МБО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение движения в оба направления вводится с 8:00 до 17:00 на участках 32-97 км и 133-156 км. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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