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На федеральной трассе Р-23 завтра будет ограничено движение из-за уборки снега
26.12.2017 17:24 ПЛН, Псков
На трассе Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия» на двух участках будет ограничено движение в связи с уборкой снега из-под МБО.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение движения в оба направления вводится с 8:00 до 17:00 на участках 32-97 км и 133-156 км.
Источник: Псковская Лента Новостей
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