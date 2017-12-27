www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Бермудский треугольник для псковских дорожников На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Деньги на Северный обход ждут Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Битва внедорожников в Кудяево Новый переход в Пскове Коды регионов на автономерах Трезвый город Трезвый город Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

С 1 января 2018 года изменится учетный номер одной из федеральных трасс в Псковской области

28.12.2017 16:12 ПЛН, Псков

Согласно Постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог. Об этом сообщается на официальном сайте Росавтодора.

В соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров» учетный номер автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя, в том числе через дефис порядковый номер автомобильной дороги:

M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Именно поэтому изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков» (с нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия);

Р — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ;

А — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

До 31 декабря 2017 года привычные названия трасс могли употребляться наряду с новыми.

Полный перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора в разделе Автомобилистам http://www.rosavtodor.ru/truck/dorogi-rosavtodora/klassifikatsiya-avtodorog.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31