Федеральная трасса М-20 переименована с 1 января 2018 года

Федеральная трасса М-20 переименована с 1 января 2018 года. Как сообщает «Российская газета», Росавтодор объявил о завершении перехода на новые учетные номера автомобильных трасс с 1 января 2018 года. До 31 декабря этого года старые названия трасс использовались вместе с новыми, сообщается на официальном сайте ведомства.

Полный перечень автомобильных дорог федерального значения с новыми номерами уже опубликован на сайте Росавтодора. Так, обозначение «M» присваивается автодорогам федерального значения, соединяющим Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ.

Обозначение «Р» будет применяться для трасс, федерального или регионального значения, соединяющих административные центры России.

Буква «А» будет использоваться для обозначения дорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам или для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой. Также подобным образом будут обозначаться трассы, которые являются подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств.

В частности, изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков». С нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия, приводится пример в сообщении.

Переход на новое обозначение трасс происходит в соответствии с постановлением Правительства России и с приказом Министерства транспорта Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей