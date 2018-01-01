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Фотофакт: Обещание по ремонту трассы Р-23 не выполнено

07.01.2018 18:15 ПЛН, Псков

Ремонт трассы Р-23 в районе деревни Стремутка до сих пор не завершен, а автомобилисты вынуждены терпеть неудобства.

Напомним, ранее Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заверили, что ремонт участка федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь с 283-го по 302-й километр протяженностью 19,96 км будет продолжаться до декабря 2017 года.

В ведомстве пояснили, что участок капитально ремонтируется с мая 2017 года. В рамках контракта здесь предусмотрено устройство недостающих переходно-скоростных полос, полос безопасности (накопительных полос для осуществления левых поворотов), полная замена конструкции дорожной одежды на отдельных участках, требующая переноса существующих опор линий искусственного электроосвещения. Проведение работ позволит значительно повысить уровень безопасности и комфортность движения по дороге.  

«Именно в черте населенных пунктов Череха, Соловьи и Стремутка выполняется основной объем работ по доведению параметров дороги до нормативных показателей. Восстановление демонтированных участков линий освещения уже началось, оно будет выполняться поэтапно, по мере готовности обочин земляного полотна. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки также начнутся в ближайшее время», - отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».   

Источник: Псковская Лента Новостей



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