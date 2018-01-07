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Завтра на трассе Р-23 будет ограничено движение на трех участках в связи с дорожными работами

07.01.2018 20:24 ПЛН, Псков

Завтра, 8 января, на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия вводится ограничение движения, связанное с производством дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил дежурный диспетчер ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на участке 32-55 км вводится ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение в связи с выборочной ликвидацией деформаций покрытия.

На участке 133-168 км вводится ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 в связи с валкой аварийных деревьев.

Непосредственно в Псковской области будут проводиться дорожные работы на участке 178-238 км. С 08:00 до 17:00 здесь будет введено ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение в связи с выборочной ликвидацией деформаций дорожного покрытия.

Источник: Псковская Лента Новостей



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