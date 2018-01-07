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Достроить Северный обход с мостом на условиях государственно-частного партнерства предлагает Николай Рассадин

Достроить Северный обход с мостом на условиях государственно-частного партнерства предлагает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. За счет средств федерального бюджета, по его мнению, объект достроен не будет.

«Может, лет через ...дцать. Когда-то все будет построено», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Достроят мост или нет, зависит от того, дадут нам денег в Москве или нет. Это полный бред. Надо привлекать западные инвестиции. Есть отличные механизмы, например, государственно-частного партнерства. Отдайте вы обход какому-нибудь коммерсанту. Будет вам и обход, и мост нормальный, и будет платный проезд для грузовых машин, а легковые будут ездить бесплатно», - заключил Николай Рассадин.