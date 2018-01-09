Автодорогу Грызавино - Малая Губа в Островском районе планируется отремонтировать до начала осени

На трассе в Псковском районе водитель «Мерседеса» врезался в стоящий ГАЗ, а тот - в стоящий «Вольво»

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов

В период новогодних каникул вносятся изменения в расписание автобусов в Великих Луках

Женщина попала под колеса автобуса, отъезжавшего от остановки на изборской дороге

Четыре пешехода и велосипедист попали под колеса автомобилей в Пскове в среду

В Печорском районе водитель «Ауди» погиб после столкновения с большегрузом

В Псковской области в 2017 году отремонтировали почти 90 км дорог и четыре моста

Сбитая на улице Вокзальной в Пскове пешеход госпитализирована с травмами

ДТП значительно затрудняет движение по улице Алмазной в Пскове

Несовершеннолетний великолучанин угнал ВАЗ и бросил его на окраине города