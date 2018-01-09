Автодорогу Грызавино - Малая Губа в Островском районе планируется отремонтировать до начала осени

Автодорога регионального значения Грызавино - Малая Губа будет отремонтирована на участке 3+300 - 7+500 км в Островском районе. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.
На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 28,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГБУ «Псковавтодор».
Подрядчику предстоит обновить «дорожную одежду» и укрепить обочины песчано-гравийной смесью. Срок исполнения контракта – до 31 августа 2018 года.