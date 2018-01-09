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В Пскове изменилась схема проезда Октябрьской площади при движении от улицы Ленина

В Пскове изменилась схема проезда Октябрьской площади при движении от улицы Ленина и ПсковГУ. Как сообщает сообщество Убитые дороги, теперь можно повернуть только направо, уступив дорогу.

Теперь при движении от университета можно ехать только в сторону пл. Ленина. Новый знак запрещает движение к круговой клумбе с дальнейшим движением в прямом направлении или налево в сторону улицы Некрасова.

Ранее было введено аналогичное ограничение при въезде на Октябрьскую площадь от улицы Профсоюзной. Теперь движение от областной библиотеки разрешено только направо.

Данные нововведения связаны с изменением правил проезда круговых перекрестков. Поскольку круг на этой площади «ненастоящий», перед въездами на площадь убрали дорожный знак 4.3 «Круговое движение». Таким образом, данный перекресток не подпадает под постановление правительства о введении принципа приоритета на кольце.