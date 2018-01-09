Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Рижском проспекте

С 1 января 2018 года изменится учетный номер одной из федеральных трасс в Псковской области

Безработного великолучанина, который обокрал два «ВАЗа» в Новосокольниках, задержала полиция

В Сети появилось видео столкновения двух иномарок на улице Коммунальной в Пскове

ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Петровской и Коммунальной в Пскове. ФОТО

Интерактив: Страховщики издеваются над нами

На пересечении улиц Алехина и Ижорского батальона столкнулись три машины

На трассе в Псковском районе водитель «Мерседеса» врезался в стоящий ГАЗ, а тот - в стоящий «Вольво»

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов

В Печорском районе водитель «Ауди» погиб после столкновения с большегрузом

Четыре пешехода и велосипедист попали под колеса автомобилей в Пскове в среду

Женщина попала под колеса автобуса, отъезжавшего от остановки на изборской дороге

В период новогодних каникул вносятся изменения в расписание автобусов в Великих Луках