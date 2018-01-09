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При каких условиях можно ремонтировать дороги зимой, рассказали эксперты ОНФ

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» разъяснили, в каких случаях допустим ремонт зимой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, строительные правила и нормы не ограничивают работников в проведении ряда подготовительных процедур, а также укладки асфальта, однако при этом требуются соответствующие технические и финансовые возможности.

С наступлением холодного времени года жители регионов все чаще замечают на улицах асфальтовые катки и оранжевые жилетки. Так, только за 2016 год активисты Народного фронта получили более 200 обращений граждан, которые стали свидетелями укладки асфальта при сильном снегопаде. Более половины объема подобных работ после вмешательства активистов Народного фронта не были оплачены, а подрядчиков обязали переделать забракованные участки при наступлении подходящих погодных условий. В 2017 году только в октябре и ноябре зафиксировано свыше 80 случаев дорожных работ в дождь, снег и при минусовых температурах.

Практика показывает, что уложенное при неблагоприятных условиях покрытие весной стремительно разрушается. «Нормативы не позволяют проводить ремонтные работы с применением горячих смесей при температуре окружающего воздуха ниже +10 градусов. В результате некачественного ремонта покрытие становится пористым, в него попадает влага, которая со временем превращается в лед. Из-за этого асфальт начинает активно разрушаться. Кроме того, зимой сложно добиться необходимого сцепления между отдельными слоями. И даже специальная техника для обогрева основания не дает просушить покрытие так, как это можно сделать летом. Получается, что укладка асфальта зимой – это некий компромисс, и не всегда в пользу качества», – сообщил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Однако не всегда дорожные ремонтные работы в холодное время года означают нарушение технологии проведения работ. Эксперты ОНФ объясняют, что в этот период можно, например, проводить фрезерование покрытия или вести подготовительные мероприятия: срезать верхний, отслуживший свое слой асфальта, заниматься профилированием и заменой бортового камня. Строительные правила и нормы не ограничивают работников зимой в этих процедурах.

Более того, специалисты утверждают, что при соблюдении определенных условий в зимнее время можно даже укладывать асфальт. Как правило, соблюдаются эти условия при ремонте трасс федерального значения. Например, используется битум со специальными добавками и техника для прогрева и поддержания нужной температуры смесей. Кроме того, имеются специальные литые смеси и холодный асфальт – их можно применять при отрицательных температурах. Также в самих смесях используются дополнительные «зимние» добавки. Тем не менее, далеко не всегда получается внедрять такие методы – для этого необходимы соответствующие технические и финансовые возможности.

«Такие технологии значительно увеличивают стоимость ремонта, поэтому не каждый подрядчик готов их использовать. Кроме того, зачастую у муниципалитетов попросту нет соответствующих мощностей для производства асфальта, который можно укладывать зимой. Поэтому дорожники идут на риск – укладывают горячие смеси зимой в надежде на «авось». Практика показывает, что они пытаются наверстать упущенное время и успеть «отработать» все деньги до Нового года, а то и до весны. Но такой ремонт – бездумная трата средств, которых и так не хватает на решение дорожных проблем», – считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

В ОНФ делают акцент на еще одном факте, осложняющем ситуацию. Дело в том, что условия гарантии на ямочный ремонт в законодательстве не прописаны. А значит, выполненные работы могут оказаться бессмысленными. «Некачественно заделанные латки могут развалиться уже на следующий день, и нужно будет снова искать деньги на ремонт. Поэтому необходимо вводить гарантию на ямочный ремонт», – заключил Васильев.