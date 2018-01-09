Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
смертельное дтп на Рижском
пустые обещания
январский проездной дешевле
загадочные маневры
новый маршрут автобуса №112
137 несчастных пешеходов
дешевые автомобили топ-10
как рулить в гололед
ещё Дороги 09.01.2018 16:2210 Достроить Северный обход с мостом на условиях государственно-частного партнерства предлагает Николай Рассадин 10.01.2018 15:192 При каких условиях можно ремонтировать дороги зимой, рассказали эксперты ОНФ 10.01.2018 11:210 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Рижском проспекте 10.01.2018 10:4216 В Пскове изменилась схема проезда Октябрьской площади при движении от улицы Ленина 09.01.2018 21:210 Автодорогу Грызавино - Малая Губа в Островском районе планируется отремонтировать до начала осени 09.01.2018 16:2210 Достроить Северный обход с мостом на условиях государственно-частного партнерства предлагает Николай Рассадин
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

При каких условиях можно ремонтировать дороги зимой, рассказали эксперты ОНФ

10.01.2018 15:19|ПсковКомментариев: 2

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» разъяснили, в каких случаях допустим ремонт зимой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, строительные правила и нормы не ограничивают работников в проведении ряда подготовительных процедур, а также укладки асфальта, однако при этом требуются соответствующие технические и финансовые возможности.

С наступлением холодного времени года жители регионов все чаще замечают на улицах асфальтовые катки и оранжевые жилетки. Так, только за 2016 год активисты Народного фронта получили более 200 обращений граждан, которые стали свидетелями укладки асфальта при сильном снегопаде. Более половины объема подобных работ после вмешательства активистов Народного фронта не были оплачены, а подрядчиков обязали переделать забракованные участки при наступлении подходящих погодных условий. В 2017 году только в октябре и ноябре зафиксировано свыше 80 случаев дорожных работ в дождь, снег и при минусовых температурах.

Практика показывает, что уложенное при неблагоприятных условиях покрытие весной стремительно разрушается. «Нормативы не позволяют проводить ремонтные работы с применением горячих смесей при температуре окружающего воздуха ниже +10 градусов. В результате некачественного ремонта покрытие становится пористым, в него попадает влага, которая со временем превращается в лед. Из-за этого асфальт начинает активно разрушаться. Кроме того, зимой сложно добиться необходимого сцепления между отдельными слоями. И даже специальная техника для обогрева основания не дает просушить покрытие так, как это можно сделать летом. Получается, что укладка асфальта зимой – это некий компромисс, и не всегда в пользу качества», – сообщил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Однако не всегда дорожные ремонтные работы в холодное время года означают нарушение технологии проведения работ. Эксперты ОНФ объясняют, что в этот период можно, например, проводить фрезерование покрытия или вести подготовительные мероприятия: срезать верхний, отслуживший свое слой асфальта, заниматься профилированием и заменой бортового камня. Строительные правила и нормы не ограничивают работников зимой в этих процедурах.

Более того, специалисты утверждают, что при соблюдении определенных условий в зимнее время можно даже укладывать асфальт. Как правило, соблюдаются эти условия при ремонте трасс федерального значения. Например, используется битум со специальными добавками и техника для прогрева и поддержания нужной температуры смесей. Кроме того, имеются специальные литые смеси и холодный асфальт – их можно применять при отрицательных температурах. Также в самих смесях используются дополнительные «зимние» добавки. Тем не менее, далеко не всегда получается внедрять такие методы – для этого необходимы соответствующие технические и финансовые возможности.

«Такие технологии значительно увеличивают стоимость ремонта, поэтому не каждый подрядчик готов их использовать. Кроме того, зачастую у муниципалитетов попросту нет соответствующих мощностей для производства асфальта, который можно укладывать зимой. Поэтому дорожники идут на риск – укладывают горячие смеси зимой в надежде на «авось». Практика показывает, что они пытаются наверстать упущенное время и успеть «отработать» все деньги до Нового года, а то и до весны. Но такой ремонт – бездумная трата средств, которых и так не хватает на решение дорожных проблем», – считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

В ОНФ делают акцент на еще одном факте, осложняющем ситуацию. Дело в том, что условия гарантии на ямочный ремонт в законодательстве не прописаны. А значит, выполненные работы могут оказаться бессмысленными. «Некачественно заделанные латки могут развалиться уже на следующий день, и нужно будет снова искать деньги на ремонт. Поэтому необходимо вводить гарантию на ямочный ремонт», – заключил Васильев.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 443 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.01.2018, 19:091 20-летний себежанин, протащивший за внедорожником полицейского, предстанет перед судом 10.01.2018, 15:192 При каких условиях можно ремонтировать дороги зимой, рассказали эксперты ОНФ 10.01.2018, 11:570 Пскович угнал «Рено» и попал в ДТП 10.01.2018, 11:210 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Рижском проспекте
10.01.2018, 10:4216 В Пскове изменилась схема проезда Октябрьской площади при движении от улицы Ленина 10.01.2018, 10:3311 Бывший худрук Псковского драмтеатра Василий Сенин попал в ДТП в Испании 10.01.2018, 09:390 В Великих Луках водитель Mitsubishi при встречном разъезде столкнулся с Volkswagen 10.01.2018, 09:100 В Пскове из-за столкновения «Логана» и «Лады» женщина оказалась в больнице
09.01.2018, 21:210 Автодорогу Грызавино - Малая Губа в Островском районе планируется отремонтировать до начала осени 09.01.2018, 20:271 Вандалы повредили светофор на перекрестке Ленина - Ставского в Великих Луках 09.01.2018, 16:422 МВД подтвердило сокращение штата ГАИ на 10 тысяч человек 09.01.2018, 16:2210 Достроить Северный обход с мостом на условиях государственно-частного партнерства предлагает Николай Рассадин
09.01.2018, 15:413 Число погибших в результате ДТП в Пскове за год выросло более чем на 57% 09.01.2018, 15:232 Молодые псковичи, погибшие в ДТП в канун Нового года, не были пристегнуты 09.01.2018, 14:161 В Пскове остановили водителя, который не в первый раз сел за руль пьяным 09.01.2018, 11:351 «Газель» переехала лежащего на дороге мужчину в Псковском районе
09.01.2018, 09:451 Пешеход, сбитый автобусом на ул. Алехина в Пскове, переходил дорогу вне пешеходного перехода 09.01.2018, 09:070 На трассе в Плюсском районе пожилой водитель «ВАЗа» столкнулся со «Шкодой» и погиб 08.01.2018, 18:4831 Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)? – тема нового опроса в разделе ПЛН -Автомир 08.01.2018, 14:066 На улице Алехина в Пскове сбит пешеход
08.01.2018, 13:5614 Менять замки дверей и зажигания при покупке автомобиля советуют псковичам в полиции 08.01.2018, 12:302 Дети в карнавальных костюмах напомнили водителям Пскова ПДД 08.01.2018, 11:412 Стали известны подробности смертельного ДТП в Невельском районе 08.01.2018, 11:310 Два ребенка пострадали в ДТП в Псковской области 7 января
07.01.2018, 20:241 Завтра на трассе Р-23 будет ограничено движение на трех участках в связи с дорожными работами 07.01.2018, 18:1514 Фотофакт: Обещание по ремонту трассы Р-23 не выполнено 07.01.2018, 17:213 В МЧС рассказали, как двигаться на автомобиле по гололеду 07.01.2018, 12:050 Два человека погибли в результате лобового столкновения в Невельском районе
06.01.2018, 09:3810 В Пскове на Рижском проспекте сбит пешеход 05.01.2018, 17:023 Два водителя и пассажир скончались в авариях на трассе в Островском и Невельском районах 05.01.2018, 16:2822 В Пскове водитель «Ауди» сбил девочку, которая перебегала дорогу на красный свет 05.01.2018, 14:413 Опубликован топ-10 самых дешевых автомобилей в России
05.01.2018, 14:2659 Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал депутат Валентин Каленский 05.01.2018, 12:263 Пьяного водителя за рулем иномарки задержали в Пскове 05.01.2018, 11:0340 Вице-спикер Псковского областного Собрания Валентин Каленский попал в реанимацию после ДТП 04.01.2018, 12:341 Об ухудшении видимости на трассах предупреждают псковских водителей
03.01.2018, 18:3352 Интерактив: В темноте опять сбили пешехода 03.01.2018, 14:200 Житель Куньинского района угнал ВАЗ и бросил его на трассе Москва-Балтия 03.01.2018, 11:030 Водитель «Лады» не пропустил такси в Великих Луках, пострадали два пассажира 02.01.2018, 19:330 В Пскове и Островском районе сбиты пешеходы
02.01.2018, 13:3810 Грузовик с песком опрокинулся в Пушкинских Горах напротив Научно-культурного центра 02.01.2018, 12:440 Серия ДТП произошла утром во вторник на дорогах Псковской области 01.01.2018, 09:0913 Федеральная трасса М-20 переименована с 1 января 2018 года 31.12.2017, 15:513 Безопасных дорог в 2018 году пожелал псковичам начальник областного ГИБДД Анатолий Ефимов
31.12.2017, 09:420 Общественный транспорт Пскова сегодня будет ходить по укороченному графику 30.12.2017, 17:170 УГИБДД Псковской области информирует о графике работы в новогодние праздники 30.12.2017, 16:54133 Пользователи соцсетей соболезнуют из-за гибели трех молодых псковичей в ДТП на Рижском проспекте 30.12.2017, 16:160 Всероссийская социальная интернет-кампании #Пристегнись Россия! проходит в Великолукском районе
30.12.2017, 15:021 «Полицейский Дед Мороз» побывал в Великолукском и Куньинском районах 30.12.2017, 14:3155 В Пскове ищут очевидцев смертельного ДТП на Рижском проспекте 30.12.2017, 13:295 Инвалидам будут выделять не менее 10% парковочных мест у домов и соцучреждений 30.12.2017, 11:091 27-летний пскович задержан за рулем в состоянии наркотического опьянения
30.12.2017, 10:5045 Смертельное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 30.12.2017, 10:4028 За рулем «Хонды», попавшей в смертельное ДТП на Рижском, находился 20-летний молодой человек 30.12.2017, 10:3047 Смертельное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове, 3 человека погибли 29.12.2017, 20:051 В Пскове на улицах Звездной и Вокзальной совершены наезды на пешеходов
29.12.2017, 17:440 По поручению заместителя губернатора в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности 29.12.2017, 13:2910 Запрет перевозки детей автобусами старше 10 лет вновь отложен 29.12.2017, 11:266 Можно ли добавить еще один автобус №3 в 23 часа по выходным? - в «Псковпассажиравтотрансе» ответили на вопросы радиослушателей «Эха Москвы в Пскове» 29.12.2017, 11:126 137 пешеходов сбиты в Пскове с начала года
29.12.2017, 11:097 33-летнего псковича с признаками наркотического опьянения задержали за рулем машины сотрудники ОМОНа 29.12.2017, 09:343 Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Великих Луках 29.12.2017, 09:167 Водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer пострадали в ДТП на перекрестке Коммунальная - Петровская 28.12.2017, 21:472 Псковская ГИБДД напоминает правила перевозки детей
28.12.2017, 18:4842 В Сети появилось видео столкновения двух иномарок на улице Коммунальной в Пскове 28.12.2017, 16:351 Безработного великолучанина, который обокрал два «ВАЗа» в Новосокольниках, задержала полиция 28.12.2017, 16:120 С 1 января 2018 года изменится учетный номер одной из федеральных трасс в Псковской области 28.12.2017, 15:4815 Псковичей приглашают бесплатно сдать на водительские права
28.12.2017, 14:454 На пересечении улиц Алехина и Ижорского батальона столкнулись три машины 28.12.2017, 14:2125 Интерактив: Страховщики издеваются над нами 28.12.2017, 13:590 Комплексную схему организации дорожного движения разработают в пяти райцентрах Псковской области 28.12.2017, 13:460 ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Петровской и Коммунальной в Пскове. ФОТО
28.12.2017, 13:416 Интерактив: Пешеходный переход или переходный пешеход? 28.12.2017, 12:500 Сервисный центр «Псков-Лада» приглашает пройти бесплатную диагностику 28.12.2017, 11:440 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов 28.12.2017, 10:252 На трассе в Псковском районе водитель «Мерседеса» врезался в стоящий ГАЗ, а тот - в стоящий «Вольво»
28.12.2017, 09:498 В Печорском районе водитель «Ауди» погиб после столкновения с большегрузом 28.12.2017, 09:401 Четыре пешехода и велосипедист попали под колеса автомобилей в Пскове в среду 28.12.2017, 09:250 Женщина попала под колеса автобуса, отъезжавшего от остановки на изборской дороге 27.12.2017, 22:050 В период новогодних каникул вносятся изменения в расписание автобусов в Великих Луках
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
Александр Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
Марина Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре