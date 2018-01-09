Мобильный комплекс фотовидеофиксации сегодня установлен на Юбилейной

По поручению заместителя губернатора в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности

В Пскове на улицах Звездной и Вокзальной совершены наезды на пешеходов

Смертельное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове, 3 человека погибли

Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Великих Луках

33-летнего псковича с признаками наркотического опьянения задержали за рулем машины сотрудники ОМОНа

137 пешеходов сбиты в Пскове с начала года

Можно ли добавить еще один автобус №3 в 23 часа по выходным? - в «Псковпассажиравтотрансе» ответили на вопросы радиослушателей «Эха Москвы в Пскове»

Водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer пострадали в ДТП на перекрестке Коммунальная - Петровская

Псковская ГИБДД напоминает правила перевозки детей

В Сети появилось видео столкновения двух иномарок на улице Коммунальной в Пскове

Безработного великолучанина, который обокрал два «ВАЗа» в Новосокольниках, задержала полиция