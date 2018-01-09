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В Пскове запретили еще один поворот налево

В Пскове на улице Коммунальной запретили еще один поворот налево. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, дорожный знак 4.1.2 «Движение направо» установлен в проезде между городской и детской областной больницами.

Теперь водителям, которые движутся от роддома на Коммунальную в сторону центра города, необходимо сначала повернуть направо, а потом развернуться.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, данный дорожный знак установлен в начале 2018 года для приведения в соответствие со схемой организации дорожного движения. Ранее такой уже был установлен, но потом пропал.

Напомним, накануне еще один левый поворот был запрещен на Октябрьской площади. При движении со стороны улицы Ленина на площадь въезд на кольцо запрещен. Возможен только поворот направо в сторону пл. Ленина.