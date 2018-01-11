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Судя по объемам денежных средств, потраченных на уборку дорог, наши улицы намываются до дыр – Олег Брячак

На состояние улично-дорожного покрытия в Пскове пожаловались жители улицы Рельсовой в ходе личного приема граждан, который провел депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в Общественной приемной партии «Справедливая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, граждане пожаловались депутату, что дорога по ул. Рельсовая представляет собой «поле после бомбежки - яма на яме». «Перед выборами подсыпали дорогу щебнем, но от него давно ничего не осталось, все разлетелось по сторонам. Сейчас дорога в ужасном состоянии. Перед новогодними праздниками, вместо ремонта, на дороге установили знак, ограничивающий скорость движения до 20 км\ч. Пешеходный тротуар под мостом (виадуком) попросту представляет опасность для людей. Он весь разбит», - рассказали псковичи.

«То, как работают фирмы, ответственные за содержание псковских дорог, мне известно, и такое отношение недопустимо, - отметил депутат. - Помимо того, что контракты, заключенные на уборку дорог Пскова, незаконны, так эти люди не утруждают себя и качественным исполнением работ».

Как сообщил Олег Брячак, согласно отчету по исполнению контрактов, предоставленному по запросу депутата, по улице Рельсовой ОГИБДД полиции УМВД России по г.Пскову было выдано предписание о ликвидации повреждения дорожного покрытия на проезжей части в срок до 27 июля 2017 года. «По вашему обращению я выясню все, что было сделано ООО «УДС Псков» в части восстановления дорожного покрытия, как исполняется текущее содержание данного участка, когда был осмотр данного участка дороги и какие меры приняты», - уведомил депутат.

«Удивительно, но в официальных документах по исполнению контрактов по содержанию улично-дорожной сети Пскова, отметка об исполнении предписаний ОГИБДД лишь кое-где прописана попросту ручкой, - сообщил Олег Брячак. - Основная часть предписаний об устранении повреждений на проезжих частях мостов и улиц города, установке дорожных знаков и искусственных неровностей вообще не содержит пометок об исполнении». А вот отчеты по использованию денежных средств,по его словам, «подготовлены очень ответственно». «Особенно примечательны суммы, превышающие 1 млн. рублей ежемесячно, потраченные только на механизированную мойку улиц, столько же на уборку тротуаров и ямочный ремонт. Судя по объемам денежных средств, наши улицы намываются до дыр, которые потом приходится латать», - констатировал парламентарий.

«Эту борьбу с предприятиями, руководители которых, поглощая местные бюджетные средства, доводят наш город до позорной разрухи, я веду давно и не намерен в этом отступать», - заявил Олег Брячак.