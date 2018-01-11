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На российских платных дорогах автомобилисты смогут использовать для оплаты проезда по трассам любой транспондер

На российских платных дорогах автомобилисты, начиная с сегодняшнего дня, смогут использовать для оплаты проезда по трассам любой транспондер. Госкомпания «Автодор» завершила объединение разных операторов, обслуживающих дороги, сообщает «Эхо Москвы».

Отныне чтобы пользоваться платными трассами, российским водителям не придется специально покупать транспондеры для каждой конкретной дороги. Устройства, которые автоматически фиксируют проезд и списывают деньги со счёта, теперь стали универсальными – воспользоваться ими можно вне зависимости от того, какой оператор обслуживает ту или иную трассу. По словам главы «Автодора» Сергея Кельбаха, процесс создания единой системы занял у госкомпании три года. Последней к программе присоединился участок дороги в обход подмосковного Одинцова. Всего в России, кстати, платных дорог – не так уж много. Воспользоваться универсальной системой, не меняя транспондер, водители смогут на коммерческих участках трасс «Дон», «Украина», а также М11 «Москва – Петербург». Кроме того, упрощенный порядок проезда действует теперь на западном скоростном диаметре Северной столицы

Минтранс, между тем, уже разработал законопроект, согласно которому в следующем году в России должна заработать система «free flow» – она предусматривает ликвидацию шлагбаумов на платных дорогах.