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На участке ул. Свердлова от ул. Калинина до Советской завершаются работы по устройству основания под проезжую часть

Участок улицы Свердлова в границах от ул. Калинина до ул. Советской в Пскове все еще закрыт для движения транспортных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по транспорту и связи управления городского хозяйства администрации Пскова, на указанном участке выполнены работы по замене инженерных сетей и завершаются работы по устройству основания под проезжую часть.

Работы по благоустройству и укладке асфальтового покрытия будут выполняться в весенний период. Данный участок закрыт для движения транспортных средств. Пешеходная и транспортная доступность данного участка обеспечивается с ул. Калинина и ул. Советской.

На участке улицы Свердлова от ул. В.Шуйского до Калинина выполнены работы по замене инженерных сетей, устройству основания под проезжую часть, частично выполнено благоустройство данного участка. Уложен нижний слой асфальтового покрытия – участок открыт для движения транспортных средств. Завершение работ по благоустройству и укладка верхнего слоя асфальтового покрытия планируется весной текущего года, при установлении надлежащих погодных условий.