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На участке ул. Свердлова от ул. Советской до Октябрьского проспекта продолжаются работы по замене инженерных сетей

На участке улицы Свердлова от ул. Советской до Октябрьского проспекта продолжаются работы по замене инженерных сетей и археологические работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капремонта администрации Пскова, данный участок закрыт для движения транспортных средств.

Работы по благоустройству, устройству дорожной одежды и укладке асфальтового покрытия будут выполняться в весенний период. Пешеходная и транспортная доступность данного участка обеспечивается с ул. Советской, Октябрьского проспекта и прилегающих территорий.