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Движение по ул. Свердлова от Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса осуществляется по тупиковой схеме

На участке ул. Свердлова от Октябрьского проспекта та до ул. К.Маркса (со стороны ул. К.Маркса до школы №2) продолжаются работы по перекладке сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капремонта администрации Пскова, основную часть работ на данном участке планируется выполнить в весенне-летний период текущего года. Движение транспорта на данном участке полностью не закрыто - осуществляется по тупиковой схеме (заезд со стороны Октябрьского проспекта).

Пешеходная и транспортная доступность данного участка обеспечивается с Октябрьского проспекта и прилегающих территорий.