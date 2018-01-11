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Подъезды к строящемуся Перинатальному центру в Пскове будут восстановлены за счет подрядной организации

Подъездные пути к строящемуся в Пскове Перинатальному центру будут восстановлены за счет подрядной организации. Об этом сообщил начальник УГХ Пскова Алексей Захаров в ходе контрольного выезда на объект главы Пскова Ивана Цецерского и замглавы Елены Полонской.

Как пояснила Елена Полонская, подъезд к существующему роддому и все подъездные пути к новому корпусу «размочалены» строительной техникой. Критичная ситуация и во дворах. По словам заместителя главы города, чтобы осушать стройплощадку, строители рыли в грунте желобки, по которым дождевая вода текла во двор и заливала его, в том числе и детскую площадку. «Я сама стала свидетельницей таких действий», - пояснила парламентарий.

По итогам выезда на место было принято решение уведомить подрядчика о необходимости восстановления подъездов к Перинатальному центру за его счет.

Добавим, что у Перинатального центра сменился генподрядчик. Им стало ООО «Вестстрой», которое ранее выступало как субподрядчик.