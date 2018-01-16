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Участок улицы Свердлова от ул. К. Маркса до ул. Воровского в Пскове все еще закрыт для движения автотранспорта

На участке ул. Свердлова от ул. К.Маркса до ул. Воровского в Пскове ведутся работы по перекладке сетей ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации, сетей водоснабжения и теплоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

Работы по благоустройству, устройству дорожной одежды и укладке асфальтового покрытия на указанном участке улицы будут выполняться в весенний период.

Данный участок закрыт для движения транспортных средств. Пешеходная и транспортная доступность данного участка обеспечивается с ул. Воровского, ул. К.Маркса, ул. Гоголя и прилегающих территорий.