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На Музейном и Комсомольском переулках продолжают менять инженерные сети

На Музейном переулке в Пскове продолжаются работы по замене инженерных сетей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

Данный переулок закрыт для движения транспортных средств на участке от ул. Свердлова до пересечения с проездом к Комиссаровскому переулку. На Комсомольском переулке тоже ведутся работы по замене инженерных сетей. Переулок полностью закрыт для движения транспортных средств.

Данные участки планируется открыть для движения в весенне-летний период. Пешеходная и транспортная доступность данных участков обеспечивается с улицы Некрасова.