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Улица Спегальского и Комиссаровский переулок закрыты для движения автотранспорта

Участок ул. Спегальского в границах от ул. Свердлова до Гоголя все еще закрыт для движения транспорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капитального ремонта администрации Пскова, на данном участке выполняются работы по замене инженерных сетей. В феврале-марте планируется начать работы по устройству основания под проезжую часть.

Пешеходная и транспортная доступность на улице Спегальского обеспечивается с ул. Гоголя и прилегающих территорий. Ориентировочный срок открытия движения – май-июль 2018 года.

Между тем, на Комиссаровском переулке завершены работы по замене инженерных сетей. Ведутся работы по устройству дорожной одежды. Данный переулок закрыт для движения. Пешеходная и транспортная доступность данного участка обеспечивается с ул. Свердлова, ул. Гоголя и с прилегающих территорий.