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На автодороге Петербург-Псков вводится ограничение движения в связи с ремонтом моста через Плюссу

На км 193+070 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белорусси, в связи с производством работ по капитальному ремонту на мосту через реку Плюсса, расположенного в районе деревни Малые Льзи Псковской области, изменится существующая схема организации дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»).

«Во избежание заторовых ситуаций и обеспечения безопасного проезда на период производства работ, а также для обеспечения высокого качества выполняемых работ в период с 19 января по 15 октября 2018 года будет организован перепуск движения автомобильного транспорта, на новый временный мост, возведенный в рамках действующего контракта на весь период капитального ремонта», ﻿- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.﻿

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры, ФБС блоки). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).



«В рамках капитального ремонта мост будет доведен до нормативных нагрузок, будет выполнено увеличение габарита проезжей части путем уширения существующих опор и замены балок пролетного строения, восстановлены укрепления конусов, устроено новое асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, установлены локальные очистные сооружения», - добавил Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Автомобильные Дороги Пскова».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.