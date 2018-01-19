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Пскович отсудил у дорожной организации деньги за яму на дороге

Автолюбитель смог добиться компенсации за ремонт своей машины, которая серьезно пострадала, угодив в глубокую яму на дороге в Пскове. Суд встал на его сторону и обязал дорожную организацию выплатить все издержки за ремонт и транспортировку повреждённого автомобиля, сообщает ВГТРК Псков.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Алмазной. Автомобиль угодил в яму недалеко от строительного рынка. Водитель сразу замерил дефект дороги рулеткой и выяснил, что глубина небольшой с виду ямы не по ГОСТу: вместо положенных 5 – целых 17 см. Это оказалось достаточно, чтобы автомобиль вышел из строя. Машину пришлось увозить на эвакуаторе.

Водитель вызвал сотрудников ГИБДД, сделал несколько фото дороги и полученных повреждений, и как выяснилось позже, не зря. В автосервисе выяснилось, что повреждено не только колесо и детали подвески, но и рулевая рейка. В общей сложности за ремонт пришлось отдать 180 тысяч рублей. Автолюбитель решил добиваться возмещения убытков. И суд встал на его сторону. Большую часть денег за ремонт удалось отсудить у дорожной организации, работавшей на этом участке.